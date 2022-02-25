МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Германии стоит поддержать отключение России от системы SWIFT, если Еврокомиссия выступит с таким предложением. Об этом заявил лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в эфире в эфире радио Deutschlandfunk. Эксперт оценил возможность платежей внутри России при отключении от SWIFT

"Наша позиция, которой придерживаются Христианско-социальный и Христианско-демократический союзы, а также фракция в бундестаге, понятна — если Еврокомиссия выступит с предложением использовать SWIFT и отключить Россию, то Германия не должна противостоять этому", — сказал политик.

В то же время Мерц добавил, что подобные действия приведут к серьезным последствиям для мировой экономики, поэтому решение не прибегать к такой мере на данном этапе можно понять.

"Но это пока не решено окончательно", — подчеркнул политик.