Немецкие консерваторы могут поддержать отключение России от SWIFT
Лидер ХДС: немецкие консерваторы при необходимости поддержат отключение РФ от системы SWIFT
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Германии стоит поддержать отключение России от системы SWIFT, если Еврокомиссия выступит с таким предложением. Об этом заявил лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в эфире в эфире радио Deutschlandfunk.
"Наша позиция, которой придерживаются Христианско-социальный и Христианско-демократический союзы, а также фракция в бундестаге, понятна — если Еврокомиссия выступит с предложением использовать SWIFT и отключить Россию, то Германия не должна противостоять этому", — сказал политик.
В то же время Мерц добавил, что подобные действия приведут к серьезным последствиям для мировой экономики, поэтому решение не прибегать к такой мере на данном этапе можно понять.
"Но это пока не решено окончательно", — подчеркнул политик.
https://1prime.ru/finance/20220225/836174173.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.