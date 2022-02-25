ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — ПРАЙМ. Доллары заканчиваются в пунктах обмена валюты и кассах банков во Владивостоке на фоне ажиотажного спроса, передает корреспондент РИА Новости. Рубль продолжает отыгрывать потери четверга

С четверга во Владивостоке наблюдается ажиотажный спрос на снятие наличных средств с карт и счетов и обмен валюты.

В оперкассе "Роял Кредит банка" на улице Луговая во Владивостоке РИА Новости рассказали, что долларов и рублей в наличии нет, и неизвестно, когда валюта поступит в обменник. В кассе этого же банка в ТЦ "Седанка сити" агентству сообщили, что долларов в наличии нет, в субботу поступления не ожидается. Информации о том, когда валюта будет в наличии, нет, добавили в кассе.

В оперкассе банка "Пойдём!" РИА Новости также сообщили, что долларов в наличии к вечеру пятницы нет. "Разобрали все, долларов 200 есть", — сказал собеседник.

В одном из отделений Сбербанка агентству сообщили, что валюта на продажу есть в наличии, но при покупке от 2000 долларов лучше звонить в кассу заранее. Там отметили, что местные жители начали массово покупать доллары в четверг, когда иностранная валюта подорожала.

Также доллары есть во всех отделениях банка "Приморье" во Владивостоке. "На данный момент покупаем за 82 рубля 50 копеек и продаем за 85 рублей, можно прийти и купить, если интересует сумма в 2 тысячи долларов, все есть", — сообщили агентству в банке.

Также валюта в достаточном количестве есть в оперкассе "Саммит Банка" во Владивостоке. Купить доллары там можно за 86,90 рубля. "Курсы могут меняться", — сообщили в кассе.

В пятницу утром в ряде банкоматов Сбербанка не было наличности. К вечеру ситуация не изменилась. Так, в отделении на улице Сахалинской из 5 банкоматов наличные снять можно только в одном, к нему выстроилась внушительная очередь. При этом в офис заходили инкассаторы с сумками. В соцсетях сообщают, что аналогичная ситуация наблюдается и в ряде других банков – у банкоматов собираются очереди, наличные снять можно не везде.

По итогам четверга национальная валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро. Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке решил начать валютные интервенции и предоставить дополнительную ликвидность банковскому сектору. В пятницу курс доллара опустился ниже 83 рублей, евро — ниже 92,5 рубля.