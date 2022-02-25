МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ОТКЛЮЧЕНИЕ РФ ОТ SWIFT НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ВХОДИТ В СПИСОК ПОДГОТОВЛЕННЫХ САНКЦИЙ ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭНЕРГОПОСТАВКАМИ — БЛУМБЕРГ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220225/836177937.html
Северный поток-2
В Бундестаге оценили сроки запуска "Северного потока-2"
Личный кошелек
Эксперт порекомендовал, как тратить сбережения во время неопределенности
Банки
Сбер, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" координируют свою деятельность
Торги
Рубль растет, приходя в себя после обвала четверга
Санкции против РФ
В ЕС сообщили о подготовке "самых жестких" санкций против России
Нефть
Цены на нефть продолжают замедляться днем в пятницу
Ситуация на биржах
Мосбиржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 28 февраля
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ОТКЛЮЧЕНИЕ РФ ОТ SWIFT НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ВХОДИТ В СПИСОК ПОДГОТОВЛЕННЫХ САНКЦИЙ ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭНЕРГОПОСТАВКАМИ — БЛУМБЕРГ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220225/836177937.html
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