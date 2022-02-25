2022-02-25T16:51:00+03:00

2022-02-25T16:51:32+03:00

2022-02-25T16:51:00+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220225/836177937.html

СМИ узнали, будет ли использовано отключение России от SWIFT

Финансы

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ОТКЛЮЧЕНИЕ РФ ОТ SWIFT НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ВХОДИТ В СПИСОК ПОДГОТОВЛЕННЫХ САНКЦИЙ ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭНЕРГОПОСТАВКАМИ — БЛУМБЕРГ Новость дополняется ПРАЙМ, 25.02.2022

банки, финансы, экономика, новости, swift, санкции против рф

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60