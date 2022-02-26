МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз запретил принимать любые депозиты от российских граждан, проживающих в России, на сумму свыше 100 тысяч евро, сообщается в документе, который опубликован в Официальном журнале ЕС. ЕС запретил поставки в Россию товаров для авиапромышленности

"Должно быть запрещено принимать любые депозиты от российских граждан или физических лиц, проживающих в РФ, или юридических лиц, организаций или органов, созданных в России, если общая стоимость депозитов физического или юридического лица, организации или органа на кредитную организацию превышает 100 тысяч евро", — говорится в тексте.

Эта мера не касается граждан Евросоюза, а также лиц, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в Евросоюзе.

ЕС предполагает ряд определенных исключений из указанных правил.

Решение, как и весь пакет существующих свыше семи лет экономических санкции Евросоюза в отношении России, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 с возможностью продления. До этого введенные экономические санкции регулярно продлевались.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию с целью демилитаризации Украины. Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

Под новые ограничения подпали ряд крупнейших банков России, в том числе Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. ФРГ остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Британия закрыла полеты для "Аэрофлота".

Российские власти заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, чтобы обеспечить бесперебойную работу национальной экономики. Также российские власти ведут работу над ответными мерами, при этом детали пока не известны. Из принятых на данный момент ответных мер – запрет пролетов над Россией авиакомпаниям из Великобритании.