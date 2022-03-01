МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Работа мобильного приложения ВТБ на iOS может быть ограничена в ближайшее время из-за санкций, для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию ВТБ Онлайн, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

"В связи с введенными санкциями работа мобильного приложения ВТБ Онлайн на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию ВТБ Онлайн, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ", — говорится в сообщении.

Банк сообщил также, что клиентам, использующим смартфоны на базе Android, необходимо переустановить приложение ВТБ Онлайн по ссылке с сайта ВТБ. Инструкция по подключению будет размещена на сайте банка.

В кредитной организации при этом подчеркнули, что офисы банка работают в обычном режиме, банкоматы и терминалы доступны клиентам в полном объеме. Карты принимаются к оплате во всех торговых точках внутри Российской Федерации.