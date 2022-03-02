МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России смягчает регулирование выдачи с 1 марта необеспеченных потребкредитов и ипотеки в рублях: по ним будут снижены или отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска, говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк России смягчает требования к обязательным резервам банков

"В целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений Банк России реализует дополнительные меры. … Отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях (за исключением кредитов с ПСК1 свыше 35% и кредитов с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%)", — говорится в сообщении.

Макропруденциальные надбавки также будут отменены по ипотечным кредитам в рублях (за исключением кредитов с LTV2 свыше 90%) и рублевым кредитам выданным физлицам на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Кроме того Банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, которые были выданы с 1 марта 2022 года для заемщиков с показателем долговой нагрузки свыше 80% и значением ПСК от 20 до 35%, сообщил регулятор.

Кроме того, ЦБ РФ рекомендовал кредиторам приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из жилья, говорится в сообщении.

"Кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", — сказано в сообщении.

ЦБ также перенес на следующий год введение макропруденциальных лимитов по потребкредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ в декабре сообщил, что обсудит установление с июля макропруденциальных лимитов по потребкредитам и займам, предложив на первом этапе ограничить выдачу потребкредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% или на срок более 5 лет 25% от выдач за квартал, затем рассматривал возможное дальнейшее ужесточение.

"Отложено до 1 января 2023 года введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов (займов)", — сказано в сообщении.