ЛОНДОН, 3 мар — ПРАЙМ. Великобритания введет дополнительные санкции, направленные на предоставление страховых и перестраховочных услуг российским компаниям, говорится в сообщении британского Минфина. АСВ приняло меры по поддержке за­ем­щи­ков ликвидируемых банков

"Российским компаниям в авиационной или космической отрасли будет запрещено прямо или косвенно пользоваться услугами британского страхования или перестрахования, объявило сегодня правительство Великобритании в ответ на вторжение России в Украину", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что правительство Великобритании примет законодательство, запрещающее страховым и перестраховочным компаниям, базирующимся в Великобритании, осуществлять финансовые операции, связанные с российской организацией или для использования в России. "В сочетании с аналогичными действиями ЕС этот шаг еще больше изолирует российскую экономику от международной финансовой системы", — отметили в Минфине.

Ранее Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали "Ростех", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК.

Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запрете экспорта ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запрете полетов "Аэрофлота" из и в Россию, а также установлении лимита на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысячи долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.