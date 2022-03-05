МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Система быстрых платежей в настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на телеком-провайдеров может работать медленнее обычного, сообщает ЦБ РФ. Путин: Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности

"В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП). Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств", — говорится в сообщении.

Операционный платежный и клиринговый центр СБП — АО "НСПК" взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.