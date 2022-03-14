МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Банк России проведет 14 марта однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора. Банк России меняет порядок установления курсов доллара и евро к рублю

Дата исполнения первой части сделки — 14 марта, второй — 15 марта. При этом минимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.

ТакжеБанк России 14 марта проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.

Дата привлечения денежных средств в депозит — 14 марта, а дата возврата депозита и уплаты процентов — 15 марта. При этом максимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.

Кроме того, сообщается, что денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 3,094 триллиона рублей.

Депозиты банков по сравнению с пятницей снизились на 113,8 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности в понедельник сложилось положительным, составив 999,5 миллиарда рублей. В пятницу сальдо было положительным и составляло 955,9 миллиарда рублей.

Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.