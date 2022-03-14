МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу по итогам заседания совета директоров по процентной политике сделает заявление и не будет проводить пресс-конференцию, следует из сообщения ЦБ. Это будет первый случай с марта 2020 года, когда глава регулятора не пообщается с журналистами по итогам планового заседания по ставке. В Кремле рассказали о минимизации последствий экономической войны

"18 марта в 15:00 состоится выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике", — сказано в сообщении.

При этом в релизе нет указания на проведение пресс-конференции. Банк России до 2020 года проводил пресс-конференции председателя только по итогам опорных заседаний совета директоров, однако на фоне коронакризиса стал проводить их после каждого заседания. В марте будет не опорное заседание.

При этом Набиуллина не проводила пресс-конференцию по итогам экстренного заседания совета директоров в феврале, когда ставка была повышена на 10,5 процентных пункта — до 20% годовых.

Кроме того, ЦБ отказался от трансляции в Facebook (соцсеть заблокирована в России), трансляции выступления будут доступны на сайте регулятора, а также на официальных странице Банка России во "ВКонтакте" и канале в YouTube.