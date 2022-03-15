МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минфин России 16 марта должен выплатить купоны по суверенным еврооблигациям двух выпусков, номинированным в долларах, с погашением в 2023 и 2043 годах совокупно на 117,2 миллиона долларов, свидетельствуют данные министерства.

Выпуски Россия-23 объемом 3 миллиарда долларов и Россия-43 на 1,5 миллиарда долларов Минфин разместил в сентябре 2013 года под 4,875% и 5,875% годовых соответственно. Министерство 14 марта сообщило, что направило платежное поручение для выплаты купона по евробондам двух выпусков на 117,2 миллиона долларов.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что Россия на фоне санкционных ограничений не отказывается от своих обязательств по государственному долгу. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт.

Минфин в понедельник сообщил, что утвердил временный порядок выплат по евробондам. Министерство будет давать платежные поручения банкам-агентам для перечисления выплат в валюте и сроки, предусмотренные эмиссионной документацией. Фактическая возможность таких выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться средствами на своих валютных счетах, указывал Минфин.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву, и в таком случае Минфин осуществляет выплаты в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций.

"По сути, Минфин перекладывает ответственность за возможность выплат в валюте на банки-корреспонденты. То есть финансовых предпосылок для дефолта нет, но есть технические вопросы, которые сейчас мало зависят от российской стороны", — прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.