Глава Минфина Силуанов: возможность выплаты госдолга РФ в иностранной валюте не зависит от России
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу, возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от РФ: платежку отдали, теперь мяч на стороне американских властей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин РФ в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.
"Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей", — сказал Силуанов в интервью RT Arabic.
По его словам, Вашингтон должен разъяснить, возможно ли осуществлять такие расчеты с российских валютных счетов.
"У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублевых расчетах", — добавил глава Минфина РФ.
https://1prime.ru/finance/20220316/836392638.html
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