МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу, возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от РФ: платежку отдали, теперь мяч на стороне американских властей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. СМИ: Россия придумала хитрое решение, чтобы избежать "дефолтной ловушки"

Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин РФ в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.

"Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей", — сказал Силуанов в интервью RT Arabic.

По его словам, Вашингтон должен разъяснить, возможно ли осуществлять такие расчеты с российских валютных счетов.

"У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублевых расчетах", — добавил глава Минфина РФ.