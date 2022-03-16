МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Информации о прохождении платежа по суверенным еврооблигациям России в иностранной валюте пока нет, есть риски, что он не дойдет до конечных получателей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин РФ в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.

"В понедельник, 14 числа, мы направили соответствующий валютный платеж. Платежка попала в соответствующий американский банк, который является нашим банком-держателем валютного счета, в том числе министерства финансов", — сказал Силуанов в интервью RT Arabic.

"В настоящее время пока платеж обрабатывается и каких-то сообщений о том, что прошел или не прошел, пока у нас нет. Пока он не прошел. Но мы знаем, что банк ведет переговоры с OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами минфина США — ред.), запросил от нас необходимую информацию о назначении платежа. Так что мы пока будем ждать информации от нашего банка-держателя счета", — продолжил он.

"Действительно, есть риски того, что этот платеж не дойдет до конечных получателей. Почему? Потому что наш долларовый счет заблокирован", — заявил Силуанов.