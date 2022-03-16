МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Переводы за границу, которые были проведены клиентами "Сбербанк онлайн" по имени и номеру телефона и должны быть получены наличными, из-за прекращения работы Western Union в России получателям необходимо забрать до 17 марта, иначе деньги вернутся на карту отправителю, говорится в сообщении Сбербанка.

Платежная система Western Union ранее в марте сообщила, что остановит проведение денежных переводов в России и Белоруссии с 24 марта, таким образом дав своим клиентам две недели на то, чтобы подготовиться к прекращению работы сервиса,

"Если вы недавно отправляли переводы за границу в "Сбербанк онлайн" по ФИО и номеру телефона, чтобы получателю выдали деньги наличными, попросите адресата как можно быстрее их забрать. Такие переводы шли через нашего партнера Western Union, он сейчас прекращает работу в России. Наличные по ним можно будет получить только до 17 марта", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале банка.

При этом если за это время деньги не забрать, они автоматически вернутся на карту отправителю до 22 марта, уточняется там же. Сбербанк напомнил, что сейчас перевести деньги за рубеж по номеру телефона можно безналично, с зачислением на карту или счет в иностранном банке.