МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Любые кадровые перемены в Банке России нежелательны на фоне текущей ситуации в экономике, прокомментировал РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Нет, я вообще не слышал никаких кадровых перемен… Сейчас не самый простой период, в экономике, в финансовой сфере. Конечно, любые перемены в таких случаях обычно нежелательны", — сказал Аксаков.

"Трудно представить, что сейчас менять будут", — добавил он, отвечая на вопрос о том, может ли измениться политика Центрального банка, если у регулятора будет новый председатель.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру главы Центробанка Владимир Путин внесет на следующей неделе, и отметил, что Кремль никогда не анонсирует такие решения.

Через неделю Путин должен внести в Госдуму кандидатуру на должность главы ЦБ. В декабре 2021 года Песков сообщал, что президент высоко оценивает деятельность Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной.