МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, открывающий легальный рынок виртуальных активов и криптовалют в стране, сообщил в среду министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня президент подписал закон "о виртуальных активах". Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", — написал Федоров в Telegram-канале.

По его словам, этот закон позволит легализировать работу иностранных и украинских криптобирж, а банки будут открывать счета для криптокомпаний.

"Криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования на поддержку вооруженных сил Украины. За три недели войны криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах", — добавил Федоров.