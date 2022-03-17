МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Никаких дефолтов в России быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин заявил о дефолте ЕС и США по обязательствам перед Россией

По его словам, у страны есть необходимые средства и потенциал, чтобы не допустить возникновения такой ситуации, а дефолт в РФ может быть создан только искусственно. "Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это дело неблагодарное", — сказал Песков.

"Любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер. Хорошо, что все процессы идут в обычном режиме в этом плане", — добавил он.

В четверг правительство РФ заявило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов в валюте прошла успешно, проблем с обслуживанием госдолга нет.

Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.