МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) готов начать работать в Крыму, обеспечить финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставить населению и предприятиям все услуги, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системнозначимого банка", — говорится в сообщении.

"Появление в Крыму одного из крупнейших универсальных банков с полной линейкой банковских услуг и продуктов создаст "финансовую магистраль" для сотрудничества полуострова со всеми субъектами РФ", — добавили в пресс-службе.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкционных мер, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.

Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая ПСБ.