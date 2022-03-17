МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. ВТБ передаст портфели клиентов с иностранными акциями в другие российские финансовые организации, следует из рассылки клиентам "ВТБ Брокера", оказавшейся в распоряжении РИА Новости.

Ранее ВТБ сообщал, что готовит решение по доступу клиентов к операциям с иностранными ценными бумагами в условиях санкций.

"Из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках и ограничений, наложенных иностранными государствами на Банк ВТБ, в целях заботы о наших клиентах и защиты их интересов мы приняли решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации РФ. Мы пошли на такой шаг, чтобы вы сохранили возможность покупать и продавать любые активы без ограничений", — говорится в сообщении.

Если не перевести активы к другому брокеру, их может заморозить на неопределенный срок вышестоящий иностранный депозитарий, поясняет банк. "В таком случае вам может понадобиться самостоятельно обратиться в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США или аналогичные ведомства других иностранных государств, чтобы разблокировать ценные бумаги и перевести их к другому брокеру", — говорится в письме.

К какому именно брокеру будут переводиться активы, банк сообщит каждому клиенту до 30 марта. "По всем российским ценным бумагам, а также инструментам срочного рынка банк ВТБ продолжит обслуживать клиентов в соответствии с регламентом бирж", — указывает кредитная организация.

Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.