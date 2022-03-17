МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк "Санкт-Петербург" не прекращал выпуск карт UnionPay, однако в настоящий момент срок их изготовления несколько увеличен, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Ранее ряд СМИ сообщил, что банк якобы прекратил выпуск таких карт.

"Опубликованная ранее информация о приостановке выпуска карт UnionPay не соответствует действительности. Банк не останавливал приём заявок и выпуск карт UnionPay. Изменения касаются увеличения сроков изготовления карт в связи с нарушением логистики и сроков поставки бланков карт данной платежной системы", — сказали в банке.

В ближайшее время будет предоставлена более точная информация по срокам изготовления, добавили там.

В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. ЦБ РФ пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Впоследствии российские банки объявили, что прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay.