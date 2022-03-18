МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк России в пятницу на фоне высокой геополитической неопределенности сохранит ставку неизменной – на рекордном уровне в 20% годовых, ожидают опрошенные РИА Новости аналитики. Банк России намерен повысить максимальный размер операции в СБП

ЦБ весь прошлый год сражался с растущими в стране ценами с помощью своего главного оружия — ключевой ставки. Всего за 2021 год регулятор повысил ставку семь раз – в совокупности на 4,25 процентных пункта, до 8,5% годовых. В феврале текущего года Банк России вновь повысил ключевую ставку – до 9,5% годовых, намекнув, что может и дальше плавно повышать ставку, если это потребуется для борьбы с инфляцией.

Однако в постепенный процесс ужесточения денежно-кредитной политики вмешалась геополитика: Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против России, что привело к резкому снижению курса рубля и высокой волатильности на рынках. В результате Центральный банк решил экстренно повысить ключевую ставку – на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых.

"Банк России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 20%. После начала операции на Украине и внеочередного увеличения ключевой ставки с 9,5% до 20% прошло не много времени, и пока сложно оценить фактические экономические последствия от санкций, ограничений и самоограничений, которые были введены в отношении российской экономики", — считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

РЕШЕНИЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Абсолютно все опрошенные РИА Новости аналитики сходятся во мнении, что регулятор оставит ставку неизменной, поскольку ЦБ, повысив ее до 20% в феврале, сыграл на опережение. Очевидных оснований для увеличения ключевой ставки сейчас нет: экстренное ужесточение политики справилось со своей задачей, уверен начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"С момента экстренного повышения ключевой ставки ситуация улучшилась, что заметно, и по обменным курсам рубля, и по состоянию денежно-кредитного рынка. Инфляция и инфляционные ожидания населения растут, что выглядит вполне очевидным на волне кризисного поведения потребителей, но текущие темпы инфляции значительно ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ", — говорит он. По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 11 марта ускорилась до 12,54% с 10,42% неделей ранее.

Кроме того, дальнейшее увеличение ставки может повредить возможностям ЦБ стимулировать восстановление экономики, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

"Текущий стрессовый сценарий только начинает реализовываться. Его негативные последствия еще не в полной мере отразились на состоянии реальной экономики России. В этой связи после стабилизации финансовой ситуации потребуется активное использование инструментов денежно-кредитной политики в качестве стимулов и компенсационных мер для поддержки экономических субъектов. Поэтому, на наш взгляд, дальнейшее повышение ключевой ставки в текущих условиях не рационально", — подчеркивает экономист.

Для "тонкой настройки" своей денежно-кредитной политики ЦБ сейчас просто не хватает данных, добавляет директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. Большинство аналитиков сейчас затрудняются давать какие-то долгосрочные прогнозы из-за высокой неопределенности в связи с санкциями. Согласно опросу ЦБ аналитиков, инфляция в стране по итогам года может составить 20%, однако уже в следующем году снизится до 8%. При этом аналитики давали прогнозы на текущий год от 9,8% до 40%.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ПЯТНИЦЫ

Наиболее важными темами в пятницу помимо самой ставки могут стать вопросы инфляционного таргетирования и видение регулятора последствий текущей ситуации для экономики, считают аналитики.

"Жду, что релиз будет содержать комментарии по поводу роста инфляционных рисков. Кроме того, возможно будет комментарий по поводу изменения формата инфляционного таргетирования — переход к этой политики предполагал уход ЦБ РФ с валютного рынка и использование процентной ставки как основного инструмента монетарной политики, но теперь в условиях валютного контроля контекст проведения монетарной политики изменился и возможно ЦБ РФ даст на эту тему комментарии", — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Итогом заседания совета директоров ЦБ должен стать сигнал о том, что ситуация в финансовой системе страны остается под контролем денежных властей, уверен Попов. Кроме того, регулятор может представить прогнозы относительно последствий текущего стресса для экономики страны, однако от четких сигналов о перспективах денежно-кредитной политики ЦБ воздержится, добавляет он.

В то же время Петроневич ждет, что в условиях сохранения высокой неопределенности ЦБ ограничиться лишь тезисом о том, что Банк России максимально готов поддерживать граждан, финансовые рынки и кредитные организации в текущей непростой ситуации.