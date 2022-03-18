Денежная база России в узком определении незначительно сократилась
Объем денежной базы РФ в узком определении на 11 марта сократился на 0,07%, до 17,2 триллиона рублей
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 11 марта составил 17,22 триллиона рублей после 17,232 триллиона на 4 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 11,5 миллиарда рублей, или на 0,07%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.