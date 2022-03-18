МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 11 марта составил 17,22 триллиона рублей после 17,232 триллиона на 4 марта, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 11,5 миллиарда рублей, или на 0,07%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.