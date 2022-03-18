МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Банк России сохранил неопределенный сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки почти в той же формулировке, как было в заявлении после февральского экстренного повышения до 20% годовых. Банк России ожидает возвращения инфляции к 4% в 2024 году

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.

ЦБ весь прошлый год сражался с растущими в стране ценами с помощью своего главного оружия — ключевой ставки. Всего за 2021 год регулятор повысил ставку семь раз, в совокупности на 4,25 процентного пункта, а в начале текущего года еще на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.

Еще в декабре ЦБ символически смягчил сигнал по ключевой ставке: появился намек, что впереди может быть лишь одно повышение ставки, а не несколько. Тем не менее глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что может понадобиться еще не одно повышение ставки для возвращения инфляции к цели. По итогам заседания 11 февраля сигнал был сохранен.

Однако в постепенный процесс ужесточения денежно-кредитной политики вмешалась геополитика: Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это западные страны начали вводить санкции, что привело к резкому снижению курса рубля и высокой волатильности на рынках. В результате Центральный банк решил экстренно повысить ключевую ставку — на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Центробанк ожидает снижения ВВП России в ближайшие кварталы

В том пресс-релизе говорилось, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Сейчас ЦБ по сути повторил этот сигнал, чуть сместив акцент: "В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".