МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит по итогам заседания регулятора в 17.00 мск вместо традиционных 15.00 мск, говорится в сообщении ЦБ.

"Выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике состоится 18 марта в 17.00", — сказано в сообщении.

Традиционно выступление главы регулятора начинается в 15.00 по московскому времени в день заседания совета.

При этом это не единственное изменение в "программе" ЦБ в эту пятницу. Так, председатель впервые с марта 2020 года не будет проводить пресс-конференцию по итогам планового заседания.

Банк России до 2020 года проводил пресс-конференции своего только по итогам "опорных" заседаний совета директоров, однако на фоне ковидного кризиса стал проводить их после каждого заседания. Заседание 18 марта было не опорным.