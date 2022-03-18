МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российские банки после решения Банка России по сохранению ключевой ставки могут отреагировать сохранением либо некоторым снижением ставок по депозитам, считает начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

"На сегодняшнее решение ЦБ РФ рынок предположительно отреагирует сохранением либо некоторым снижением ставок. Средние ставки по депозитам после решения ЦБ РФ могут стабилизироваться на уровне 18-20%", — приводит его заявление пресс-служба банка.

По словам Степочкина, фокус банковского сектора будет направлен на краткосрочные депозиты, а особым спросом со стороны клиентов будут пользоваться классические сберегательные продукты и драгоценные металлы.

Он напомнил, что произошедшее 28 февраля повышение ключевой ставки Центральным банком до 20% позволило привлечь значительные объемы средств населения в сберегательные продукты и не допустить оттока накоплений граждан с банковских счетов.

С этого момента банки фиксируют значительный рост спроса на депозиты и накопительные счета. В ВТБ по сравнению с началом февраля количество заключенных клиентами договоров возросло в 6 раз, при этом средний размер привлекаемых вкладов остался на прежнем уровне – это свидетельствует о стабильно высоком спросе на сберегательные продукты банка.

С 28 февраля, когда ВТБ кратно повысил ставки по классическим сберегательным продуктам, банк привлек на сберегательные продукты более 5 триллионов рублей, из которых около 75% пришлось на депозиты и 25% – на накопительные счета.