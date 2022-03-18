МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил о провалившейся попытке исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), говорится в сообщении ведомства по итогам совещания Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ (СРПФР СНГ), которое состоялось в пятницу в режиме видеоконфереции. Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности

"Как проинформировал собравшихся Ю.А. Чиханчин, на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) была предпринята попытка исключения России из организации. Однако, аргументация представителей Росфинмониторинга о риске нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) оказалась убедительней доводов оппонентов", — сообщает ведомство.

При этом в сообщении не уточняется, кто именно предлагал исключить Россию из ФАТФ.

Чиханчин напомнил также, что в связи с решением РФ о выходе из Совета Европы, Россия покинула и комитет экспертов СЕ по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональную группу по типу ФАТФ. "Однако, Россия намерена активно продолжать работу в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которой в настоящий момент председательствует директор Росфинмониторинга", — отмечается в сообщении.

Поводом для внеплановой встречи органов финансовой разведки СНГ стала необходимость обсуждения новых рисков в свете введения санкционных ограничений в отношении России, а также специальной военной операции на Украине.

"Участники совещания выступили с докладами об оперативной обстановке в странах СРПФР и обменялись мнениями. Все подразделения финансовой разведки подтвердили готовность к координации и совместным мероприятиям. Особое внимание было уделено развитию многостороннего информационного взаимодействия с использованием канала Системы обмена информацией и функционала Международного центра оценки рисков", — говорится в сообщении.