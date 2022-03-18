МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Возвращение контроля за движением капитала было вынужденной мерой в условиях заморозки золотовалютных резервов России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления по итогам заседания совета директоров регулятора. Набиуллина указала на риски "ручного" регулирования цен

"Какие меры мы приняли для стабилизации ситуации и какие планируем еще принять. Во-первых, были введены элементы контроля за движением капитала. Это было вынужденным решением в условиях ограниченных возможностей Центрального банка распоряжаться международными резервами", — сказала Набиуллина.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.