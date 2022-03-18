МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Страховая группа Allianz продолжит исполнять обязательства в РФ по действующим договорам страхования и перестрахования, но временно ограничит заключение новых договоров, говорится в пресс-релизе группы.

"Как сообщалось ранее, компании группы Allianz в России временно ограничивают заключение договоров страхования и перестрахования в рамках нового бизнеса. Данное ограничение не распространяется на действующие договоры. Мы продолжаем исполнять обязательства в полном объеме в соответствии с условиями действующих договоров страхования", — отмечается в сообщении.

"В связи с введенным ограничением была достигнута договоренность с рядом сотрудников, которые преимущественно отвечали за развитие нового бизнеса, о прекращении трудовых отношений с достойной единовременной выплатой и сохранением части пакета дополнительных льгот", — добавляется там же.

Компании группы Allianz в России отслеживают изменения текущего правового регулирования и готовы к принятию гибких решений в целях сохранения финансовой устойчивости и обеспечения бесперебойного исполнения принятых на себя обязательств в изменяющихся условиях в интересах наших клиентов и партнеров, также отмечается в сообщении.

Концерн Allianz — один из ведущих поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Был создан в Мюнхене в 1890 году. В 1990 году Allianz пришел в Россию. С 2012 года на российском рынке работает АО СК "Альянс" — под единым глобальным брендом Allianz.