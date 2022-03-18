МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. ЦБ на первом плановом заседании по денежно-кредитной политике после введения санкций против России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордных 20% годовых. Однако дальнейшие шаги регулятора пока представляются смутно: сам ЦБ дает достаточно неопределенный сигнал. Набиуллина назвала главные цели монетарной политики ЦБ

"Принимая решение, мы будем учитывать необходимость масштабной структурной перестройки экономики. Мы будем проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы дать время экономике адаптироваться к новым внешним условиям, но с учетом необходимости возвращения инфляции к цели в 2024 году", — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания.

Она пояснила, что в феврале ставка была экстренно повышена, чтобы противодействовать угрозам финансовой стабильности в условиях новых беспрецедентных санкций. Это уже помогло стабилизировать ситуацию с ликвидностью у банков, которые сейчас работают без сбоев. Кроме того, россияне начали возвращать вклады в банки.

Но пока ситуация в экономике остается непростой — предстоит адаптация к новым условиям, а от скорости этой адаптации будет зависеть и дальнейшая динамика инфляции в стране. По данным Росстата, годовые темпы роста цен на 11 марта ускорились до 12,54% с 10,42% неделей ранее. При этом глава ЦБ пояснила, что ускорение вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте.

Несмотря на разгон инфляции, Набиуллина последовательно выступает против административного регулирования цен: это может привести к дефициту, снижению качества продукции и замедлению адаптации экономики. "Подстройка относительных цен не может произойти одномоментно. Это означает, что какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим", — заявила она.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Решение ЦБ было ожидаемым для рынка: на фоне высокой геополитической неопределенности и нехватки макроэкономических данных, а также необходимости в дальнейшем стимулировать восстановление экономики регулятор вряд ли решился бы менять ставку прямо сейчас.

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев считает, что реальный сектор требует перезапуска "двигателя" и структурных преобразований. Поэтому при нормализации геополитического фона в ближайшие недели эксперт не исключает понижения ключевой ставки до 17-18% к концу апреля в целях поддержки экономики.

Банк России при замедлении инфляции может приступить к постепенному снижению ставки, уверена и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Она напомнила, что в 2014 году ставка также была экстренно увеличена, а уже через два месяца регулятор перешел к снижению.

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич допускает, что замедления роста цен можно ожидать в течение двух-трех недель.

Кошелев при этом не исключает, что инфляция отойдет на второй план, а на первый выйдет необходимость поддерживать в стране деловую активность.

ОТКРЫТИЕ ТОРГОВ

Банк России со следующей недели начнет постепенно возобновлять торги ценными бумагами на Мосбирже. Первой "ласточкой" станут облигации федерального займа.

Чтобы не допустить избыточной волатильности на рынках, ЦБ решил покупать ОФЗ в объемах, необходимых для ограничения рисков финансовой стабильности. В ЦБ заявили, что покупки будут осуществляться в течение времени, которое потребуется для завершения подстройки цен финансовых инструментов к новым условиям.

Однако вечно держать ОФЗ на балансе ЦБ не планирует. Чтобы нейтрализовать влияние этих операций на денежно-кредитную политику, регулятор будет продавать приобретенные бумаги. Решение о сроках и графике продажи этого портфеля ЦБ примет позже с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.