МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Банк России в связи с ограничениями со стороны недружественных стран рекомендовал депозитариям принять меры по защите прав клиентов, в частности, при необходимости передать ценные бумаги иностранных эмитентов другим депозитариям, сообщает регулятор.

"…Установить, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность, в отношении которых Соединенными Штатами Америки и примкнувшими к ним иностранными государствами и международными организациями совершаются недружественные и противоречащие международному праву действия, связанные с введением ограничительных мер, обязаны принимать меры, направленные на уменьшение влияния ограничительных мер на своих клиентов, в том числе, при необходимости, направленные на передачу учитываемых ими ценных бумаг иностранных эмитентов другим депозитариям", — говорится в сообщении.

Банк России также установил временный порядок передачи ценных бумаг иностранных эмитентов депозитариями, пострадавшими от санкций, другим депозитариям.

В частности, депозитарий, которому передаются ценные бумаги, должен в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения списка депонентов открыть им счета депо.

Депоненты должны быть уведомлены о смене депозитария в течение десяти рабочих дней после передачи ценных бумаг.