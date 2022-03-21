2022-03-21T15:53:00+03:00
2022-03-21T16:10:14+03:00
2022-03-21T15:53:00+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220321/836448430.html
Банки заняли на годовом аукционе РЕПО только 10,17 миллиарда рублей
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Спрос банков на аукционе годового РЕПО составил всего 10,167 миллиардов рублей при лимите в 100 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ РФ. Ставка отсечения на аукционе... ПРАЙМ, 21.03.2022
банки, финансы, новости, цб рф, репо
https://cdnn.1prime.ru/images/83314/34/833143484.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83314/34/833143484.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83314/34/833143483.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83314/34/833143483.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83314/34/833143471.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83314/34/833143471.jpg
https://1prime.ru/finance/20220321/836446193.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Спрос банков на аукционе годового РЕПО составил всего 10,167 миллиардов рублей при лимите в 100 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ РФ.
Ставка отсечения на аукционе составила 20,25% годовых, средневзвешенная ставка — 20,2537%. Дата исполнения первой части сделок — 23 марта 2022 года, второй части — 22 марта 2023 года.
Объем заключенных сделок в рамках лимита — те же 10,167 миллиарда рублей.