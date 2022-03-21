МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Спрос банков на аукционе годового РЕПО составил всего 10,167 миллиардов рублей при лимите в 100 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ РФ. Центробанк сообщил об уменьшении дефицита ликвидности в банках России

Ставка отсечения на аукционе составила 20,25% годовых, средневзвешенная ставка — 20,2537%. Дата исполнения первой части сделок — 23 марта 2022 года, второй части — 22 марта 2023 года.

Объем заключенных сделок в рамках лимита — те же 10,167 миллиарда рублей.