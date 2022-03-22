МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Власти Японии не будут пересматривать ту часть проекта бюджета на 2022 финансовый год, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, однако необходимо провести детальную оценку дальнейших действий, заявил в ходе прений в верхней палате парламента премьер-министр страны Фумио Кисида.

В ходе обсуждения парламентарий от Конституционно-демократической партии Японии Тэцуро Фукуяма спросил премьера, не планируют ли власти исключить часть бюджета по совместной экономической деятельности с Россией из проекта бюджета и не станет ли отказ от пересмотра неверным посланием международному сообществу.

"Как я и говорил раньше, мы не станем пересматривать части в существующем проекте бюджета", — отметил Кисида.

Вместе с тем, премьер Японии добавил, что "относительно дальнейших действий необходимо провести детальную оценку".

МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.