Япония не планирует пересматривать бюджет на 2022 финансовый год
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Власти Японии не будут пересматривать ту часть проекта бюджета на 2022 финансовый год, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, однако необходимо провести детальную оценку дальнейших действий, заявил в ходе прений в верхней палате парламента премьер-министр страны Фумио Кисида.
В ходе обсуждения парламентарий от Конституционно-демократической партии Японии Тэцуро Фукуяма спросил премьера, не планируют ли власти исключить часть бюджета по совместной экономической деятельности с Россией из проекта бюджета и не станет ли отказ от пересмотра неверным посланием международному сообществу.
"Как я и говорил раньше, мы не станем пересматривать части в существующем проекте бюджета", — отметил Кисида.
Вместе с тем, премьер Японии добавил, что "относительно дальнейших действий необходимо провести детальную оценку".
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://1prime.ru/finance/20220322/836453049.html