МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Компании-заемщики, оформившие кредиты по плавающим ставкам, в ближайшие месяцы смогут не выплачивать проценты, а перенести их на конец года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство рассмотрело третий комплекс мер поддержки экономики

"Одна из ключевых задач сейчас — помощь тем, кто столкнулся с ростом выплат процентов по ранее выданным кредитам, кто брал займы с плавающими ставками. И объем такого кредитного портфеля сегодня оценивается в сумму около 11 триллионов рублей. Чтобы поддержать компании, предложен особый порядок реструктуризации", — сказал Мишустин в ходе совещания правительства по экономическим вопросам.

"Заемщики в ближайшие месяцы будут иметь возможность не выплачивать полный объем процентов, а капитализировать их, переносить на конец года. При этом будем анализировать финансовое состояние бизнеса и принимать дополнительные решения по его поддержке, и для этого правительство составит перечень критериев соответствия для компаний-заемщиков, по которым такие процентные выплаты могут быть полностью списаны", — добавил он.

На прошлой неделе Мишустин заявил, что правительство России поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку, предложит механизмы реструктуризации займов. По его словам, для каждой категории заемщиков будет предусмотрен свой порядок реструктуризации и обслуживания кредитной задолженности, "включая как длительность льготного периода, так и динамику процентных ставок".