МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 18 (2350).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5994-У от 16.11.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией /головной кредитной организацией банковской группы/ информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67724 от 14.03.2022, вступает в силу с 1.10.2022/;

— приказ № ОД?508 от 16.03.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой медицинской компании "АСТРА-МЕТАЛЛ";

— приказ № ОД?522 от 17.03.2022 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений об Обществе с ограниченной ответственностью "Платежная система "Виза" /г. Москва/";

— приказ № ОД?523 от 17.03.2022 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений об Обществе с ограниченной ответственностью "Мастеркард" /г. Москва/";

— решение Совета директоров Банка России "Об установлении максимального значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым договорам о приеме электронных средств платежа, и максимального значения размера вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем и уплачиваемых кредитными организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг; количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.03.2022; сообщение о включении ООО "Еком Банк" в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов.