МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Информация о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку, не соответствует действительности, заявили в ЦБ журналистам.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась уйти в отставку после начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, но президент Владимир Путин не принял ее, ранее в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Информация агентства Блумберг не соответствует действительности", — прокомментировал регулятор.