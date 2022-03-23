ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку
Банк России опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Информация о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку, не соответствует действительности, заявили в ЦБ журналистам.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась уйти в отставку после начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, но президент Владимир Путин не принял ее, ранее в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Информация агентства Блумберг не соответствует действительности", — прокомментировал регулятор.
https://1prime.ru/finance/20220323/836475502.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.