МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "Северсталь" просрочила выплату купонов по займу еврооблигаций на общую сумму 800 миллионов долларов после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank (США), сообщил РИА Новости представитель компании.

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"Срок выплаты истек вчера, выплаты по купонам до сих пор не осуществлены", — сказал РИА Новости представитель компании. Тем самым был допущен технический дефолт.

Ранее в четверг компания сообщила, что 16 марта сделала пробный платеж по процентам по выпуску евробондов общим объемом 800 миллионов долларов и сроком погашения в 2024 году. Всего по купону предстояло выплатить порядка 12,6 миллиона долларов.

"По информации нашего банка, платеж был заморожен его банком-корреспондентом (Citibank N.A., Нью-Йорк) в связи с расследованием со стороны регулирующих органов. Мы предпринимаем все необходимые усилия для осуществления платежа в соответствии с документацией по облигациям для того, чтобы выполнить наши обязательства по займу, обеспечить возможность выплаты купона эмитентом по облигациям и защитить права держателей облигаций", — заявляла компания.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых санкций против России. В том числе Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки основного акционера "Северстали Алексея Мордашова.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. В 2021 году "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3%, до 11,647 миллиона тонн.