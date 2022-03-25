МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении с 11 по 18 марта сократилась на рекордные за всю историю наблюдений 1,054 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости на основе данных Банка России.

Согласно данным ЦБ, денежная база за этот период снизилась на 6,13% — до 16,2 триллиона рублей.

ЦБ публикует эти данные с января 2014 года. За этот период такого спада еще не было: второе по масштабам недельное сокращение наблюдалось с 31 декабря 2014 года по 16 января 2015 года — на уровне "лишь" 692,1 миллиарда рублей.