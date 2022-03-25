МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Нужно интегрировать механизмы оборота цифровых валют в финансовую систему страны, но необходимо оценить риски с Центробанком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Песков опроверг слухи о подготовке запрета на выезд для ряда граждан

"Конечно, необходимо будет интегрировать механизмы оборота цифровых валют в финансовую систему страны… Но, без сомнения, решать такие вопросы можно только совестно с Центральным Банком, чтобы оценивать риски, которые в том числе криптовалюта создает для денежного обращения России", — сказал он на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР.

Мишустин отметил, что власти очень подробно в прошлом месяце рассматривали эту концепцию и утвердили ее.

"То, что касается возможности майнинга, то, что касается возможности дальнейшего регулирования, так сказать, оборота — конечно, этим надо заниматься. И в концепции это было подробно изложено. Она кстати была нами утверждена", — добавил премьер.

Он также затронул тему благосостояние россиян, отметив, что правительство запустит более эффективные механизмы поддержки граждан, а также примет меры, чтобы помочь предприятиям преодолеть сегодняшние проблемы.

"По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получения ими достаточных доходов. Здесь, конечно, речь идет не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы", — сказал Мишустин.

Он добавил, что в первую очередь речь идет о задачах нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, а также социально-значимой продукции.

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