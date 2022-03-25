МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Петр Авен сообщил газете Financial Times, что не знает, как жить дальше после того, как бизнесмен попал под санкции Запада. Предприниматель сомневается в своей способности нанять уборщицу и водителя, а также хочет оспорить санкции. Песков считает "отчаянными действиями" санкции против Грефа

"Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь. Можно ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", — приводит издание слова предпринимателя.

Менее чем через 20 дней 67-летнему мужчине грозит высылка. Как владелец латвийского, а также российского паспорта и американской визы, у него есть варианты, но он хочет остаться в Великобритании со своей женой и восьмилетним ребенком.

Авен полон решимости оспорить санкции против него, которые, по его словам, являются необоснованными. Предприниматель пытался найти британского адвоката, чтобы потребовать разблокировки достаточного количества замороженных средств, чтобы оплатить юридическую консультацию о том, как оспорить приказ против него.

"Британские юристы не хотят работать с россиянами", — сказал он в интервью, добавив, что не возлагает особых надежд на какое-либо быстрое решение. "Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно", — заключил он.