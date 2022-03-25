МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Заморозка золотовалютных резервов РФ окажет серьезное негативное влияние на весь мир, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала "Россия 24". Доля золота и юаня в российских резервах приблизилась к 50%

Он пояснил, что а результате таких мер ускорится уход инвесторов из высокорисковых активов развивающихся рынков, что окажет давление на платежный баланс и курс национальных валют развивающихся стран. В итоге развивающимся экономикам придется ужесточать монетарную политику, что замедлит темпы их роста и снизит реальные доходы.

"На фоне турбулентности на сырьевых финансовых рынках увеличивается риск долгового кризиса в развивающихся странах", — отметил дипломат.

Бричевский также рассказал, что, согласно некоторым оценкам, наиболее негативным сценарием для западной финансовой системы при заморозке российских резервов станет наступление череды кросс-дефолтов. Эксперт объяснила, может ли Запад заблокировать золотой резерв России

Ранее Центробанк рассказал, где хранятся золотые резервы России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.