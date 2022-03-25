МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российские банки начали принимать заявки по льготной ипотеке на жилье в новостройках на обновленных условиях, первые сделки будут проведены с даты вступления в силу постановления правительства, говорится в материалах кредитных организаций.

Президент России Владимир Путин 23 марта одобрил предложение правительства РФ об изменении параметров программы. Максимальный размер кредита увеличен до 12 миллионов рублей для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов России. Ставка была увеличена с 7% до 12% годовых.

Первым банком, заявившим, о начале приема заявок по программе с новыми условиями, стал ВТБ: о своем решении он объявил 23 марта. С этой даты заявки на ипотеку стал принимать и банк "Дом.РФ". На следующий день кредитная организация сообщила, что собрала уже 500 обращений за кредитом. Первые сделки по обновленной программе банк "Дом.РФ" проведет после вступления в силу постановления правительства РФ – с 1 апреля 2022 года. До этого дня в банк также можно подать заявки на текущих условиях – с лимитом кредита для всех регионов в размере до 3 миллионов рублей по ставке от 5,55%.

Промсвязьбанк (ПСБ) стал предлагать ипотеку на новых условиях с четверга, 24 марта, ставки в рамках льготной программы составят от 11,9%. В пятницу прием заявок по программе начали "Зенит" и Альфа-банк, причем они указали ставки от 11,5% и 11,7% соответственно. "Первые сделки пройдут с даты вступления в силу постановления правительства РФ", — отмечается в сообщении банка "Зенит".

Вместе с тем, крупнейший игрок — Сбербанк – после совещания с президентом, на котором было одобрено предложение по новым условиям, заявил РИА Новости, что продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по льготной ипотеке по сниженным процентным ставкам, указав, что текущая ставка в банке — от 5,85%. Далее программа будет работать в соответствии с установленными правительством условиями, отметил банк.

Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. В июле 2021 года ее параметры скорректировали: ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей.