МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Приложение "ВТБ Онлайн" недоступно для скачивания в Play Market, при этом установленные ранее работают, говорится в Telegram-канале кредитной организации.

"Приложение "ВТБ Онлайн" недоступно для скачивания в Play Market. При этом все ранее установленные приложения работают в полном объеме, никаких ограничений по их использованию нет", — говорится в сообщении.

Банк указал, как можно скачать приложение для Android.

Кроме того, из Play Market пропали приложения некоторых других российских банков, попавших под санкции: Совкомбанка, "ФК Открытие" и Промсвязьбанка (ПСБ), убедился корреспондент РИА Новости.

Нет приложений этих банков и в App Store. При этом ПСБ еще в феврале сообщал, что Apple удалила его приложение из-за введенных против банка санкций.

Западные страны в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции, в том числе против крупных банков.