Bloomberg отказывает в предоставлении услуг российским клиентам
Bloomberg: в данный момент мы не предлагаем услуг новым или существующим клиентам в России
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников рынка ценных бумаг Bloomberg отказывает в своих услугах всем российским клиентам.
"В данный момент мы не предлагаем услуг новым или существующим клиентам в России", — сообщил Bloomberg в письме РИА Новости в процессе перезаключения договора на предоставление доступа к терминалу.
Терминалы Bloomberg предоставляют доступ к системе торговли ценными бумагами и к информации о ценах на мировых биржах и внебиржевых рынках.
Новостное агентство Bloomberg 5 марта сообщило о том, что приостанавливает в России работу своих журналистов. Решение было принято из-за принятия закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
https://1prime.ru/finance/20220328/836526479.html
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