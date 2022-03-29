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2022
https://1prime.ru/finance/20220329/836532561.html
Банк России проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" 29 марта
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. Банк России во вторник, 29 марта, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора. Дата исполнения первой... ПРАЙМ, 29.03.2022
банки, финансы, новости, цб рф, однодневный аукцион репо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 29 марта, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.
Дата исполнения первой части сделок — 29 марта, второй — 30 марта. Минимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.