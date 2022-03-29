МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 29 марта, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.

Дата исполнения первой части сделок — 29 марта, второй — 30 марта. Минимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.