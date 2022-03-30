МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что прежней финансовой системы не останется. Медведев оценил эффект от введенных против России "адских" санкций

Он отметил, что мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений и к обновлённой финансовой системе.

По мнению Медведева, прежней система точно не останется, так как "слишком сильно себя скомпрометировали ее бывшие гаранты, столпы изживающего себя Бреттон-Вудского соглашения".

Зампредседателя Совбеза РФ пояснил, что доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, невозможно.

Он считает, что странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке, решающее слово при этом будет за странами с сильной экономикой, а не за теми, кто постоянно увеличивает свой госдолг, "выпуская в оборот не обеспеченные национальным богатством новые и новые бумажки, фиктивные обязательства, по которым дряхлеющие власти в любой момент могут отказать в платеже".