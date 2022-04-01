МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении с 18 по 25 марта вторую неделю подряд снижается темпами, близкими к рекордным — на 820,4 миллиарда рублей после 1 триллиона неделей ранее, следует из анализа РИА Новости на основе данных Банка России. Российские банки достигли структурного профицита ликвидности

Согласно данным ЦБ, денежная база за этот период снизилась на 5,08% — до 15,3 триллиона рублей.

Рекордным недельное сокращение показателя наблюдалось с 11 по 18 марта этого года, тогда денежная база за неделю сократилась на 1,054 триллиона рублей. Третьим по масштабам недельное сокращение наблюдалось с 31 декабря 2014 года по 16 января 2015 года — на уровне 692,1 миллиарда рублей.