ЛОНДОН, 1 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов Великобритании разрешило Банку России, Фонду национального благосостояния (ФНБ) и Минфину РФ платить по нерублевым долговым обязательствам до конца июня. США исключили из санкционного списка один российский банк

Ведомство сообщило, что выдало соответствующую лицензию, разрешающую получать платежи от них. Лицензия будет действовать 3 месяца и может быть отозвана в любой момент.

Согласно сообщению, лица в Британии смогут предоставлять финансовые услуги "с целью получения и дальнейшего перечисления нерублевых платежей по процентам или купонам, или платежей по векселю или по выплате основного долга от Центробанка, ФНБ и Минфина РФ.

Отмечается, что речь идет о долговых обязательствах, выпущенных Россией до 1 марта текущего года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.