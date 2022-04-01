Минфин Британии разрешил Центробанку, ФНБ и Минфину РФ платить по нерублевым займам до 30 июня
ЛОНДОН, 1 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов Великобритании разрешило Банку России, Фонду национального благосостояния (ФНБ) и Минфину РФ платить по нерублевым долговым обязательствам до конца июня.
Ведомство сообщило, что выдало соответствующую лицензию, разрешающую получать платежи от них. Лицензия будет действовать 3 месяца и может быть отозвана в любой момент.
Согласно сообщению, лица в Британии смогут предоставлять финансовые услуги "с целью получения и дальнейшего перечисления нерублевых платежей по процентам или купонам, или платежей по векселю или по выплате основного долга от Центробанка, ФНБ и Минфина РФ.
Отмечается, что речь идет о долговых обязательствах, выпущенных Россией до 1 марта текущего года.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
https://1prime.ru/finance/20220401/836566133.html