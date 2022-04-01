МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, говорится в сообщении регулятора. Россияне ждут дальнейшего роста цен в апреле

"Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности. Ограничения сняты для таких контрактов стоимостью до 15 тысяч долларов США", — пишет ЦБ.

Отмечается, что полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, использования транспортной инфраструктуры.

"Введенные послабления позволят улучшить условия внешнеэкономической деятельности для российских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса", — добавил регулятор. При этом суммы платежа рассчитываются по официальному курсу Банка России на дату заключения контракта.