МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ЕБРР ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА НЕМЕДЛЕННУЮ ПРИОСТАНОВКУ ДОСТУПА РФ И БЕЛОРУССИИ К ФИНАНСИРОВАНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ БАНКА — ЗАЯВЛЕНИЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220404/836582141.html
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ЕБРР ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА НЕМЕДЛЕННУЮ ПРИОСТАНОВКУ ДОСТУПА РФ И БЕЛОРУССИИ К ФИНАНСИРОВАНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ БАНКА — ЗАЯВЛЕНИЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220404/836582141.html
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