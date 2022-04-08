МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 апреля 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 711,6 миллиарда рублей, или 24,8% от годового плана, сообщил Минфин РФ. Правительство приостановило бюджетное правило о пополнении ФНБ

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 апреля 2022 года – составило 711,6 миллиарда рублей или 24,8% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

Лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Жилье и городская среда" (42,9 %), "Здравоохранение" (44,8%), "Наука и университеты" (40,9%).

Исполнение расходов по нацпроекту "Производительность труда" составило 33,2%, "Туризм и индустрия гостеприимства" — 32,8%, "Демография" — 26,7%, по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 25,9%.

Расходы по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составили на 1 апреля 16,9% от годового плана, "Безопасные качественные дороги" — 13,6%, "Образование" — 10,4%, по нацпроектам "Цифровая экономика Российской Федерации" и "Международная кооперация и экспорт" — 10,3%.

Менее чем на 10% исполнены нацпроекты "Культура" и "Экология", расходы по ним составили соответственно 9,4% и 8,2% от годового планового объема.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".